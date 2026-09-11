BRICS शिखर सम्मेलन के दौरान 3 दिनों में 15 द्विपक्षीय बैठकें करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

BRICS सम्मेलन 2026: प्रधानमंत्री 3 दिन में करेंगे 15 द्विपक्षीय बैठकें, जानिए पूरा कार्यक्रम

लेखन भारत शर्मा 03:45 pm Sep 11, 202603:45 pm

क्या है खबर?

भारत की मेजबानी में नई दिल्ली में आयोजित हो रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बेहद व्यस्त और ऐतिहासिक कूटनीतिक कार्यक्रम सामने आया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 11 से 13 सितंबर के बीच दुनिया के 15 शीर्ष नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये बैठकें ऐसे समय में होंगी, जब वैश्विक भू-राजनीति में ईरान युद्ध, रूस-यूक्रेन संघर्ष और भारत-चीन के रिश्ते नाजुक मोड़ पर हैं।