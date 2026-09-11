प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने BRICS सम्मेलन 2026 की सफलता का जताया भरोसा

BRICS सम्मेलन 2026: प्रधानमंत्री मोदी ने जताया भरोसा, कहा- वैश्विक कल्याण के लिए होगी सकारात्मक चर्चा

लेखन भारत शर्मा 09:56 am Sep 11, 202609:56 am

क्या है खबर?

भारत की मेजबानी में आयोजित हो रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इस सम्मेलन को लेकर गहरा विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक कल्याण और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा का गवाह बनेगा। बता दें कि यह 2 दिवसीय ऐतिहासिक महासम्मेलन 12 और 13 सितंबर को प्रगति मैदान के 'भारत मंडपम' में संपन्न होगा। इसके लिए सदस्य देशों के नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है।