बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर नाराजगी जताई

मुंबई प्रदूषण के मामले में दिल्ली से आगे निकला, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी

लेखन गजेंद्र 04:22 pm Oct 22, 202604:22 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई की बिगड़ी वायु गुणवत्ता पर चिंता जताई और कहा कि यह चौंकाने वाला है कि मुंबई प्रदूषण के मामले में दिल्ली से आगे निकल गया है। न्यायमूर्ति गिरीश एस कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने त्योहारों के दौरान हवा और आवाज के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोर्ट के निर्देशों को लागू करने में नाकाम रहने पर निगम अधिकारियों, महाराष्ट्र प्रदूषण बोर्ड और पुलिस की खिंचाई की।