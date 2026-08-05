बॉम्बे हाई कोर्ट से नितिन गडकरी को राहत, E20 से जुड़े AI वीडियो हटाने का आदेश

गडकरी ने कथित बदनाम करने वाली सामग्री के प्रकाशन और सर्कुलेशन के खिलाफ स्थाई और जरूरी रोक लगाने की मांग की है।

इसमें ऐसी सामग्री भी शामिल है जिसमें गाली-गलौज वाली भाषा, उनकी सहमति के बिना उनके नाम, इमेज, चेहरे के फीचर्स और आवाज की नकल करते हुए AI से बदले गए ऑडियो और वीडियो का इस्तेमाल किया गया है।

केंद्रीय मंत्री जा दावा है कि इस मटीरियल से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है।