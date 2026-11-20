कोर्ट ने त्योहारों के दौरान सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण और पटाखे फोड़ने पर चिंता जताने वाली एक स्वत: संज्ञान याचिका और दूसरी अर्जियों पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

पिछले महीने, पीठ ने निर्देश दिया था कि त्योहारों के दौरान सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध पूरे वर्ष लागू रहेगा।

कोर्ट ने कहा कि उसका आदेश किसी खास त्योहार या मौसम से जुड़ा नहीं था, लेकिन लगता है कि कुछ लोगों को सामाजिक कारणों की कोई समझ नहीं।