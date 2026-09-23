बॉम्बे हाई कोर्ट ने त्यौहार के दौरान सड़कों पर पटाखों और लेजर लाइटों पर लगाया प्रतिबंध

त्यौहार के दौरान सार्वजनिक सड़कों पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा और उत्सवों के दौरान लेजर लाइट, उच्च तीव्रता वाली ल्यूमेन लाइट और बीम का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है।

आयोजकों को आयोजन स्थलों और जुलूसों में दिखाई देने वाले डेसिबल मापन मीटर लगाने होंगे और हलफनामे में बताना होगा कि ध्वनि प्रणालियों में आंतरिक सीमा उपकरण मौजूद हैं।

आयोजकों को समूहों के लिए 1 लाख और व्यक्तियों के लिए 50,000 रुपये की सुरक्षा राशि जमा करनी होगी।