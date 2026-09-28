बोइंग 737 मैक्स विमानों में ऑटोपायलट खराब, एयर इंडिया और अकासा के 97 विमानों पर असर

रॉयटर्स को बोइंग के प्रवक्ता ने कहा कि उसने पिछले महीने सभी 737 ऑपरेटरों को इस मामले में सूचित किया था और वह इस गड़बड़ी को स्थायी रूप से ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट पर काम कर रहा है।

प्रवक्ता ने कहा, "सॉफ्टवेयर के कारण लैंडिंग के दौरान पायलटों को स्वचालन में कमी का सामना करना पड़ सकता है। हमने ऐसे मामलों को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए मौजूदा पायलट प्रक्रियाओं को और मजबूत कर रहे हैं।"