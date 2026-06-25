BNCC का बड़ा खुलासा: 250 रुपये की अंत्येष्टि पर 5000 रुपये तक लूटने वाली वेबसाइटों पर गिरी गाज देश Jun 25, 2026

बेंगलुरु नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन (BNCC) ने हाल ही में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। कुछ वेबसाइटें उन दुखी परिवारों से, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये तक वसूल रही थीं, जबकि इसकी सरकारी फीस केवल 250 रुपये है।

BNCC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र ने बताया कि ये वेबसाइटें असली दरों को छिपाकर लोगों को गुमराह कर रही थीं। वे लोगों की ओर से स्लॉट बुक कर रही थीं, जबकि कोई भी व्यक्ति सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आसानी से निर्धारित शुल्क पर स्लॉट बुक कर सकता है।