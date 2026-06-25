BNCC का बड़ा खुलासा: 250 रुपये की अंत्येष्टि पर 5000 रुपये तक लूटने वाली वेबसाइटों पर गिरी गाज
बेंगलुरु नॉर्थ सिटी कॉर्पोरेशन (BNCC) ने हाल ही में एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। कुछ वेबसाइटें उन दुखी परिवारों से, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, अंतिम संस्कार के लिए 5000 रुपये तक वसूल रही थीं, जबकि इसकी सरकारी फीस केवल 250 रुपये है।
BNCC के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राजेंद्र ने बताया कि ये वेबसाइटें असली दरों को छिपाकर लोगों को गुमराह कर रही थीं। वे लोगों की ओर से स्लॉट बुक कर रही थीं, जबकि कोई भी व्यक्ति सरकारी वेबसाइट के माध्यम से आसानी से निर्धारित शुल्क पर स्लॉट बुक कर सकता है।
BNCC ने की शिकायतें दर्ज
19 जून को BNCC ने beleiv.com, heavengate.in और swargayatraa.com जैसी वेबसाइटों के खिलाफ शिकायतें दर्ज कराईं। अधिकारियों ने उन एजेंटों पर भी कार्रवाई की जो 15,000 से 50,000 रुपये के अंतिम संस्कार पैकेज बेच रहे थे। इन पैकेजों में एंबुलेंस और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों जैसी अतिरिक्त सेवाएं शामिल थीं, जिससे शोक में डूबे परिवारों के लिए और भी कठिनाइयां बढ़ रही थीं।