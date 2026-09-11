प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है

प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता शुरू, जानिए कैसे मिले दोनों नेता

लेखन भारत शर्मा 04:30 pm Sep 11, 202604:30 pm

क्या है खबर?

भारत के मेजबानी में राजधानी नई दिन में आयोजित हो रहे 18वें BRICS शिखर सम्मेलन की औपचारिक शुरुआत से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच 'भारत मंडपम' में द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। इसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। बता दे कि पुतिन तड़के करीब 3 बजे उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ दिल्ली पहुंचे थे।