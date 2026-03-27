बिहार: चाचा ने 3 भतीजे-भतीतियों का कटर मशीन से काटा गला, खुद किया आत्महत्या का प्रयास

बिहार के औरंगाबाद जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। वहां के हसपुरा थाना क्षेत्र खुटहन गांव में घर का दरवाजा खोलने में देरी होने से गुस्साए एक चाचा ने अपने 3 भतीजे-भतीजियों को कटर मशीन से गला काटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी ने खुद भी गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन वह बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मासूमों के शवों को मोर्चरी में रखवाया और आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया।

घटना कैसे घटी यह खौफनाक घटना? पुलिस ने बताया कि मृतकों में गुड्डू पाल के बेटे अनीश कुमार (10), आयुष कुमार (7) और बेटी अनुष्का कुमारी (5) हैं। घायल चाचा अमंत पाल हैं। पुलिस ने बताया कि गुड्डू ट्रेन में पैंट्री कार में खाना बनाते हैं। अमंत की अभी शादी नहीं हुई है। पुलिस ने बताया कि अमंत शुक्रवार को बाजार से घर लौटा तो उसने दरवाजा खटखटाया। उस दौरान उसकी भाभी बाथरूम में नहा रही थी, जिससे दरवाजा खोलने में देरी हो गई।

वारदात आरोपी ने कैसे दिया वारदात को अंजाम? पुलिस ने बताया कि अमंत में घर में घुसने के बाद सबसे पहले तेज आवाजा में स्पिकर पर गाने बजाना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने एक-एक करके अपने भतीजे और भतीजियों की कटर मशीन के गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद उसने खुद का भी गला काट लिया। इसके बाद जब उसकी भाभी मौके पर पहुंची, तो चारों को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा। इसके बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

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