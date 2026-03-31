बिहार में नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़

बिहार: नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, 8 महिलाओं की दबकर मौत

लेखन गजेंद्र 11:27 am Mar 31, 202611:27 am

क्या है खबर?

बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 8 महिलाओं की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि चैत्र मंगलवार होने की वजह से यहां भक्तों की काफी भीड़ जुटी थी। तभी भगदड़ मच गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं।