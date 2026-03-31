बिहार: नालंदा के शीतला माता मंदिर में मची भगदड़, 8 महिलाओं की दबकर मौत
क्या है खबर?
बिहार के नालंदा जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां के शीतला माता मंदिर में भगदड़ मच गई, जिसमें 8 महिलाओं की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि चैत्र मंगलवार होने की वजह से यहां भक्तों की काफी भीड़ जुटी थी। तभी भगदड़ मच गई। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने अभी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए हैं।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
शीतला माता मंदिर में हर मंगलवार को भीड़ उमड़ती है। आज चैत्र मास का अंतिम मंगलवार था, जिसकी वजह से यहां मेला लगा था। लोग कतार में न लगकर जल्दी-जल्दी आगे निकलकर दर्शन करना चाह रहे थे, जिससे भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई और कई महिलाएं दब गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मंदिर का गर्भगृह काफी छोटा होने से लोग दब गए और उनकी सांस घुट गई। अभी रीता देवी (50) और रेखा (45) की पहचान हो सकी है।
चिंता
प्रशासन ने नहीं किया था कोई इंतजाम, मेला बंद किया गया
स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि मेले में प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया था। भीड़ व्यवस्थित करने के लिए भी मंदिर और प्रशासन की ओर से कोई कर्मी तैनात नहीं था। हादसे के बाद प्रशासन ने मेले को बंद कर दिया है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। मंदिर के प्रबंधन से पूछताछ चल रही है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। मंदिर में मातम का माहौल पसरा है।
ट्विटर पोस्ट
महिला श्रद्धालु ने लापरवाही की बात कही
#WATCH नालंदा, बिहार: ममता देवी नाम की एक श्रद्धालु ने बताया, "मंगलवार को यहां हमेशा भीड़ रहती है। लोग शीतला माता के दर्शन के लिए आते हैं। हमलोग भी पटना से दर्शन के लिए आए हैं। लेकिन अचानक भगदड़ मच गई, और लोगों की जान चली गई। यह सब कुप्रबंधन की वजह से हुआ... यहां बहुत ज़्यादा… pic.twitter.com/xjLrrfHSpm— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 31, 2026
ट्विटर पोस्ट
मंदिर में उमड़ी भीड़ का दृश्य
बिहार के नालंदा स्थित शीतला मंदिर में अत्यधिक भीड़ होने के कारण भगदड़ हो गई जिससे कई लोग दब गए है। हादसे में अबतक 8 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन से अधिक लोग जख्मी हुए है।— Chandan Jha (@chandan_jha_11) March 31, 2026
#Bihar #Nalanda #Stampede #NalandaStampede pic.twitter.com/PifJfPGbC7