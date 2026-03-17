बिहार के फर्जी UPSC टॉपर रंजीत यादव गिरफ्तार, पुरुष संगठन ने उठाए सवाल

विरोध

रंजीत यादव की गिरफ्तारी का पुरुष संगठन ने विरोध किया

पुरुषों के अधिकार से जुड़े संगठन NCM इंडिया ने यादव की गिरफ्तारी का विरोध किया है। संगठन ने एक्स पर लिखा कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की शिखा जाटव ने 113वीं और बिहार के आरा की आकांक्षा सिंह ने 301वीं रैंक पाने का झूठा दावा किया, लेकिन उनकी गिरफ्तार नहीं हुई। संगठन ने कहा कि जब महिलाओं को गिरफ़्तार नहीं किया, तो फिर इसी अपराध में रंजीत क्यों गिरफ़्तार है? संगठन ने कहा, 'सबको गिरफ्तार करो, या किसी को नहीं।'