पटना में खान सर के खिलाफ FIR दर्ज, जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार
क्या है खबर?
बिहार की राजधानी पटना में मशहूर यूट्यूब शिक्षक खान सर (फैसल खान) के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ और गोलीबारी मामले ने बड़ा मोड़ लिया है। गोलीबारी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कदम कुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें खान सर नामजद आरोपी हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले में खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं।
गोलीबारी
खान सर पीड़ित से कैसे बन गए आरोपी?
पटना में 2 जून की रात को खान सर की कोचिंग पर तोड़फोड़-गोलीबारी का मामला सामने आया था। खान सर ने आरोप लगाया कि उनके पास के कोचिंग संचालक ने यह हमला करवाया है। इसके बाद, पुलिस ने ज्ञान बिंदु कोचिंग संचालक रौशन आनंद, अभिषेक कुमार और गौरव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। फिर, एक वीडियो सामने आया, जिसमें खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी गोलीबारी करते दिख रहे थे, इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया।
जांच
खान सर ने कहा- आत्मरक्षा में चलवाई गोली
पुलिस ने शुक्रवार को दोनों सुरक्षाकर्मी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। प्रदीप कुमार और शालेश्वर प्रसाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि खान सर पर केस दर्ज हुआ है, उनकी तलाश की जा रही है। घटना पर खान सर ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मारपीट हो रही थी और पुलिस के पहुंचने में देरी को देखते हुए आत्मरक्षा में गोलीबारी की गई थी।