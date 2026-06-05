पटना में खान सर के खिलाफ FIR दर्ज, जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार

पटना में खान सर के खिलाफ FIR दर्ज, जल्द हो सकते हैं गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 02:56 pm Jun 05, 202602:56 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना में मशहूर यूट्यूब शिक्षक खान सर (फैसल खान) के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में तोड़फोड़ और गोलीबारी मामले ने बड़ा मोड़ लिया है। गोलीबारी का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने कदम कुआं थाने में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इसमें खान सर नामजद आरोपी हैं। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मामले में खान सर के 2 सुरक्षाकर्मी गिरफ्तार हो चुके हैं।