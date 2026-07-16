बिहार के मुंगेर में बेटी के अपहरण का केस नहीं लिया वापस, अपहणकर्ताओं ने गोली मारी

सुबोध यादव की नाबालिग बेटी का मई में गायब हो गई थी। इसके बाद उन्होंने थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था।

कुछ लोगों का कहना है कि यह मामला प्रेम प्रसंग का था, जबकि सुबोध ने इसे अपहरण का मामला बताकर नामजद शिकायत दर्ज कराई थी।

इसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बताया जा रहा है कि आरोपी का परिवार सुबोध से नाराज था और बदला लेने की सोच रहा था।