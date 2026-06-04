बिहार में मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल के ICU वार्ड में लगी आग

बिहार: मुजफ्फरपुर में निजी अस्पताल के ICU वार्ड में लगी आग, 4 मरीजों की मौत

लेखन गजेंद्र 08:57 am Jun 04, 202608:57 am

क्या है खबर?

दिल्ली के बाद बिहार के मुजफ्फरपुर में आग लगने की घटना सामने आई है। यहां प्रसाद अस्पताल की पांचवीं मंजिल पर बने गहन चिकित्सा इकाई (ICU) में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा तड़के साढ़े 3 बजे के बाद हुआ। अग्निशमन विभाग को 3:55 पर सूचना दी गई थी। आग लगने के बाद ICU से करीब 20 लोगों को बचाया गया है। जिला प्रशासन ने मृतकों की संख्या 4 बताई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है।