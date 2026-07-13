पटना के कोचिंग विवाद में खान सर को मिली अग्रिम जमानत, दोनों सुरक्षा कर्मी भी छूटे

मामला

क्या है मामला?

मुसल्लाहपुर में 2 जून को 15-20 लोगों ने खान सर द्वारा संचालित ग्लोबल स्टडीज के परिसर में तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने हमले के आरोप में खान सर के प्रतिद्वंद्वी ज्ञान बिंदु कोचिंग के संरक्षक रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर गोलीबारी का वीडिया सामने आया, जिसमें पता चला कि घटना की रात खान सर के 2 सुरक्षाकर्मियों ने गोलीबारी की थी। मामले में सुरक्षा कर्मी गिरफ्तार हुए और खान सर पर मुकदमा दर्ज हुआ।