जमुई में छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी का दिखावटी एनकाउंटर? पहले लंगड़ाता फिर ठीकठाक दिखा नंदन यादव
क्या है खबर?
बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने नंदन का दिखावटी एनकाउंटर किया है, उसके पैर में कोई गोली नहीं लगी है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि नंदन को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है। वह पुलिस हिरासत में लंगड़ाकर चलता दिखा था।
दावा
सोशल मीडिया में ठीक होने का दावा
सोशल मीडिया पर आरोपी नंदन की भगवा गमछा ओढ़े 2 वीडियो सामने आई है। एक वीडियो में वह पुलिस के सहारे लंगड़ाते चल रहा है। यह वीडियो एनकाउंटर के बाद का है, जिसमें उसे पैर पर गोली लगी है।
एक अन्य वीडियो में वह पुलिस हिरासत में अपने दोनों पैरों पर ठीक से चलता दिख रहा है। उसने शॉर्ट पहनी है और पैरों पर कोई पट्टी नहीं है।
उसने वही गमछा ओढ़ा है और टीशर्ट भी उसी रंग की है।
ट्विटर पोस्ट
आरोपी नंदन यादव का 2 वीडियो
कल पूरा मीडिया चिल्ला रहा था - जमुई वाले आरोपी का एनकाउंटर हो गया, गोली लगी है।— khushi saifi (@saifikhushi01) September 24, 2026
पुलिस कंधे पर उठाकर थाने ले जा रही है, लंगड़ाते हुए वीडियो वायरल हो रहे थे।
24 घंटे बाद ही वही आरोपी अपने पैरों पर चलता हुआ दिख रहा है! pic.twitter.com/I01DeGq8Kx
दावा
क्या एनकाउंटर का झूठ बोल रही है पुलिस?
पुलिस का कहना है कि मामले में 7 से 8 आरोपी हैं, जिसमें 3 नाबालिग हैं। मुख्य आरोपी के रूप में नंदन और हरेराम यादव को गिरफ्तार किया गया है।
अभी तक पुलिस की ओर से सोशल मीडिया पर किए जा रहे फर्जी एनकाउंटर को लेकर कोई जवाब नहीं आया है। दोनों बालू और शराब के अवैध कारोबार से भी जुड़े रहे हैं।
न्यूजबाइट्स ने नंदन के वीडियो की भी पुष्टि नहीं की है।
घटना
क्या है घटना?
शनिवार 19 सितंबर की शाम को कक्षा 10 का छात्र अपनी महिला मित्र के साथ जमुई के एक लोकप्रिय हिल स्टेशन से लौट रहा था। तभी उनका कुछ युवकों ने पीछा किया।
उनकी स्कूटर रोकी, उन्हें गालियां दीं, उन्हें स्कूटर से उतरने के लिए मजबूर किया। लड़की का यौन उत्पीड़न किया गया और लड़के के साथ मारपीट की।
घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया और लोग मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का इस्तीफा मांगने लगे।