जमुई में छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी पहले लंगड़ाता फिर ठीकठाक दिखा

जमुई में छेड़छाड़ के मुख्य आरोपी का दिखावटी एनकाउंटर? पहले लंगड़ाता फिर ठीकठाक दिखा नंदन यादव

लेखन गजेंद्र 10:36 am Sep 24, 202610:36 am

क्या है खबर?

बिहार के जमुई में नाबालिग छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने वाले मुख्य आरोपी नंदन यादव के एनकाउंटर को लेकर एक बड़ा दावा सामने आया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने नंदन का दिखावटी एनकाउंटर किया है, उसके पैर में कोई गोली नहीं लगी है। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि नंदन को मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली मारकर पकड़ा गया है। वह पुलिस हिरासत में लंगड़ाकर चलता दिखा था।