टना की नई टाउनशिप का नाम 'पाटलिपुत्र' होगा

बिहार की राजधानी पटना की नई टाउनशिप का नाम 'पाटलिपुत्र' होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान

लेखन गजेंद्र 12:15 pm Jun 17, 202612:15 pm

क्या है खबर?

बिहार की राजधानी पटना में जो नई टाउनशिप बनाई जा रही है, उसे 'पाटलिपुत्र' के नाम से जाना जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को किया है। उन्होंने फुलवारीशरीफ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनके पास पटना का नाम बदलने की मांग आ रही थी, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा निर्णय है, जिसमें एक टाउनशिप को ही पाटलिपुत्र नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इससे शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को महत्व मिलेगा।