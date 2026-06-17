बिहार की राजधानी पटना की नई टाउनशिप का नाम 'पाटलिपुत्र' होगा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ऐलान
क्या है खबर?
बिहार की राजधानी पटना में जो नई टाउनशिप बनाई जा रही है, उसे 'पाटलिपुत्र' के नाम से जाना जाएगा। यह ऐलान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को किया है। उन्होंने फुलवारीशरीफ में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उनके पास पटना का नाम बदलने की मांग आ रही थी, लेकिन उन्होंने उससे भी बड़ा निर्णय है, जिसमें एक टाउनशिप को ही पाटलिपुत्र नाम दिया है। उन्होंने कहा कि इससे शहर की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को महत्व मिलेगा।
ट्विटर पोस्ट
सम्राट चौधरी का ऐलान
पटना का नाम एक नए शहर टाउनशिप जो होगा उसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। टाउनशिप जो होगा वो पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान pic.twitter.com/EgFkdMnCtp— Sadan Singh Rajput (@SadanJee) June 17, 2026
नाम
राजधानी का बदलेगा स्वरूप- सम्राट
फुलवारीशरीफ के नदियावां गांव में आयोजित प्रखंड सहयोग सह जनकल्याण शिविर में मुख्यमंत्री सम्राट ने कहा कि उनकी सरकार बड़े पटना की परिकल्पना पर काम कर रही है, जिसको भविष्य में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक टाउनशिप से राजधानी का स्वरूप बदलेगा और आर्थिक गतिविधियों को भी रफ्तार मिलेगी। बता दें कि पटना को प्राचीन समय में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था।