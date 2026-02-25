बिहार के बक्सर में जयमाला के दौरान सिरफिरे आशिक ने दुल्हन को गोली मारी

बिहार: सिरफिरे आशिक ने जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारी, सामने आया वीडियो

लेखन गजेंद्र 01:10 pm Feb 25, 202601:10 pm

क्या है खबर?

बिहार के बक्सर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने शादी समारोह के दौरान दुल्हन को गोली मार दी और फरार हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नगर चौसा पंचायत के मल्लाह टोला में घटी है। घायल दुल्हन आरती कुमारी (18) है, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर होने पर वाराणसी भेजा गया है। आरोपी का नाम दीनबंधु है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।