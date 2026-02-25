LOADING...
होम / खबरें / देश की खबरें / बिहार: सिरफिरे आशिक ने जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारी, सामने आया वीडियो
बिहार: सिरफिरे आशिक ने जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारी, सामने आया वीडियो
बिहार के बक्सर में जयमाला के दौरान सिरफिरे आशिक ने दुल्हन को गोली मारी

बिहार: सिरफिरे आशिक ने जयमाला के दौरान दुल्हन को गोली मारी, सामने आया वीडियो

लेखन गजेंद्र
Feb 25, 2026
01:10 pm
क्या है खबर?

बिहार के बक्सर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने शादी समारोह के दौरान दुल्हन को गोली मार दी और फरार हो गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में नगर चौसा पंचायत के मल्लाह टोला में घटी है। घायल दुल्हन आरती कुमारी (18) है, जिसे आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत गंभीर होने पर वाराणसी भेजा गया है। आरोपी का नाम दीनबंधु है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।

घटना

क्या है पूरा मामला?

आरती की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया में सुलेमनपुर गांव के युवक से तय हुई थी। मंगलवार को बारात चौसा गांव आई और रात 12 बजे जयमाला की रस्म चल रही थी। तभी एक युवक मुंह ढककर दूल्हा-दुल्हन के मंच के पास पहुंचा और नजदीक से बंदूक सटाकर आरती को गोली मार दी। वारदात के समय तेज गाना बज रहा था, जिससे गोली की आवाज नहीं आई, लेकिन आरती के मंच पर गिरते ही लोग चिल्लाने लगे।

जांच

लड़की के पिता ने एकतरफा प्यार बताया

आरती के खून बहता देख मौके पर मातम पसर गया। इस दौरान आरती ने दीनबंधु का नाम लिया है। आरती के परिजनों का कहना है कि दीनबंधु आरती के घर के पड़ोस में रहता है। बताया जा रहा है कि दीनबंधु आरती से एकतरफा प्यार करता है, जबकि आरती उससे कोई बातचीत नहीं करती है। दीनबंधु के दोस्तों का कहना है कि दोनों के बीच 2 साल से प्रेम-प्रसंग था। दीनबंधु पहले भी आरती की शादी तुड़वा चुका है।

Advertisement

ट्विटर पोस्ट

घटना का वीडियो

Advertisement