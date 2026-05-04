बिहार: भागलपुर में विक्रमशिला पुल 2 हिस्सों में बंटा, 25 मीटर हिस्सा गंगा नदी में बहा

हादसा

पुल टूटने से पहले जारी किया गया था अलर्ट

विक्रमशिला पुल एक तरफ भागलपुर, बांका और झारखंड, दूसरी तरफ नवाछिया, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा के बीच जीवनरेखा कही जाती है। भागलपुर के जिला मजिस्ट्रेट नवल किशोर चौधरी ने बताया कि पहले रविवार रात करीब 11.55 बजे पुल संख्या 133 में कुछ दिक्कत सामने आई थी, जिसके बाद तड़के 1.07 बजे पुल का पूरा हिस्सा ढह गया। घटना के बाद 4.7 किलोमीटर लंबा पुल 2 हिस्सों में बंट गया। अलर्ट जारी होने के कारण कोई अप्रिय घटना नहीं हुई।