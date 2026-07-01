बिहार के औरंगाबाद में बच्चों से भरी वैन 15 फीट नीचे नहर में गिरी

बिहार के औरंगाबाद में बच्चों से भरी वैन 15 फीट नीचे नहर में गिरी, कई घायल

लेखन गजेंद्र 02:06 pm Jul 01, 202602:06 pm

क्या है खबर?

बिहार के औरंगाबाद में बुधवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। स्कूली बच्चों से भरी वैन 15 फीट नीचे नहर में गिर गई, जिसमें 13 बच्चे घायल हुए हैं। हादसा अंबा-नवीनगर मुख्य मार्ग पर तामसी मोड़ के पास हुआ। हादसे में घायल 3 बच्चों की हालत गंभीर है। उनको औरंगाबाद सदन अस्पताल भेजा गया है। घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। स्कूल वैन सेंट जेवियर स्कूल की बताई जा रही है। हादसे के बाद चालक फरार है।