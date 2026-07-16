भारत TEX को निर्यातक शिशिर कपूर ने करदाताओं के पैसे की बर्बादी बताया है

भारत TEX को निर्यातक ने मेला बताया, कहा- बंदर नाच करा दीजिए तो और भीड़ आएगी

लेखन गजेंद्र 04:59 pm Jul 16, 202604:59 pm

क्या है खबर?

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे भारत TEX 2026 की व्यवस्था से बड़े निर्यातक नाराज नजर आ रहे हैं। यहां आने वाली भीड़ उनको खरीदार कम और मेले के दर्शक ज्यादा लग रही है। ऐसे ही निर्यातक शिशिर कपूर ने अपनी पीड़ा सोशल मीडिया पर बताई है। उन्होंने वीडियो में बताया कि सरकार ने इंडिया इंटरनेशनल गारमेंट फेयर (IIGF) को भारत TEX में मिला दिया है, जिससे फायदा कुछ नहीं, लेकिन एक्सपो में मेले जैसी स्थिति बन गई है।