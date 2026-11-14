भगवंत मान ने लॉन्च की 'पंजाब दा करोड़पति' क्विज प्रतियोगिता, विजेता को मिलेंगे 1 करोड़ रुपये

पंजाब सरकार ने इस प्रतियोगिता का नाम 'कौन बनेगा करोड़पति' की तर्ज पर 'पंजाब दा करोड़पति' रखा है। इसमें भाग लेने के लिए आवेदक की उम्र 15 से 30 वर्ष के बीच होना जरूरी है।

प्रतियाेगिता में विजेता को 1 करोड़ रुपये और 4 रनर-अप को 10-10 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे।

इसी तरह प्रतियोगिता में कुल 10,000 युवाओं को अलग-अलग इनाम दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में 11 राउंड (9 ऑनलाइन, 2 ऑफलाइन) होंगे।