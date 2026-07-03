बेंगलुरु: पुलिस ने कैपजेमिनी डेकेयर सेंटर में बच्चों से दुर्व्यवहार मामले में की पहली गिरफ्तारी

कार्रवाई

पुलिस ने वीडियो में दिखी महिला को दबोचा

बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सीमंत कुमार सिंह ने कहा, "हमने डेकेयर सेंटर में एक शिशु को प्रताड़ित करने के आरोप में विजयलक्ष्मी नामक महिला को गिरफ्तार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यही महिला नजर आ रही थी। उसे FIR में आरोपी संख्या 2 के रूप में नामित किया गया है।" उन्होंने बताया कि आरोपी महिला को जल्द ही अदालत में पेश किया जाएगा और पुलिस आगे की पूछताछ के लिए उसकी रिमांड अवधि की मांग करेगी।