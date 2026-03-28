बेंगलुरु में PES विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मुरलीधर देशपांडे ने कक्षा में मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहा

बेंगलुरु: PES विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मुस्लिम छात्र को कहा आतंकवादी, प्रशासन ने किया निलंबित

लेखन गजेंद्र 02:04 pm Mar 28, 202602:04 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित PES विश्वविद्यालय से एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसने धार्मिक नफरत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। वीडियो में एक प्रोफेसर कक्षा के दौरान एक मुस्लिम छात्र को आतंकवादी कहते नजर आ रहे हैं। यह घटना 24 मार्च की बताई जा रही है, जो अब वायरल है। इसे कक्षा के एक अन्य छात्र ने फोन के कैमरे से रिकॉर्ड किया था। प्रोफेसर का नाम मुरलीधर देशपांडे बताया जा रहा है।