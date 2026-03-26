बेंगलुरु के मेडिकल कॉलेज में छात्रा को प्रपोज करने के बाद प्रोफेसर को चप्पलों से पीटा गया

बेंगलुरु: प्रोफेसर ने कक्षा के अंदर MBBS छात्रा को किया प्रपोज, चप्पलों से हुई पिटाई

लेखन गजेंद्र 03:41 pm Mar 26, 202603:41 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण स्थित एक मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर ने भरी कक्षा में एक MBBS छात्रा को 'आई लव यू' बोल दिया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया। छात्रों ने कक्षा के बाहर प्रोफेसर को पकड़कर धुनाई कर दी। उनको चप्पल और लात-घूसों से पीटा गया। घटना नेलमंगला के पास टी बेगुर स्थित श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर की बताई जा रही है। घटना का वीडियो भी सामने आया है।