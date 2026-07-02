बेंगलुरु में ISRO मुख्यालय को बम से उड़ाने की धमकी, परिसर खाली कराया गया

जांच

धमकी को गंभीरता से लिया गया

जांच एजेंसियों ने शुरुआती जांच में धमकी को फर्जी बताया है, लेकिन इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। पूरे परिसर की सुरक्षा को कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि ISRO हमेशा सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील रहा है। यहां चंद्रयान, गगनयान और समेत कई महत्वपूर्ण मिशनों पर काम होता है। यह विदेशी खुफिया एजेंसियों की नजर में भी रहती है पिछले दिनों बेंगलुरु के कई स्कूलों को भी इसी तरह के धमकी मिली थी।