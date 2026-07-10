बेंगलुरु के सरकारी स्कूल में उत्पीड़न से तंग आकर कक्षा 8 की छात्रा ने जान दी

बेंगलुरु के सरकारी स्कूल में उत्पीड़न से तंग आकर कक्षा 8 की छात्रा ने जान दी

लेखन गजेंद्र 12:40 pm Jul 10, 202612:40 pm

क्या है खबर?

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एक सरकारी स्कूल में कक्षा 8 की छात्रा ने अपनी जान दे दी। वह स्कूल में किए जा रहे उत्पीड़न से परेशान थी। घटना अनेकल तालुक के मरासुरु मदिवाला गांव की है। छात्रा की पहचान मधुश्री के रूप में हुई है, जो मरासुरु सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय की छात्रा थी। पुलिस ने बताया कि छात्रा ने बुधवार रात को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, लेकिन परिवार को गुरुवार सुबह इसकी जानकारी हुई।