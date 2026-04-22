बेंगलुरु: महिला ने प्रेमी को कुर्सी से बांधकर जिंदा जलाया, गिरफ्तार

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक प्रेमिका ने अपने प्रेमी को विदेशी प्रपोजल के बहाने बांधकर जिंदा जला दिया। घटना दक्षिण बेंगलुरु के अंजनापुरा में मंगलवार दोपहर को घटी है। मृतक युवक का नाम किरण है, जबकि आरोपी महिला प्रेरणा है। दोनों की उम्र 27-27 साल है। पुलिस ने बताया कि प्रेरणा किरण की ओर से शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने से नाराज थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

घटना कैसे दिया वारदात को अंजाम? प्रेरणा अंजनापुरा में अपनी मां और भाई के साथ किराए के मकान में रहती है। वह और किरण दोनों एक ही टेलीकॉम स्टोर में कार्यरत थे और 2 साल से रिश्ते में थे। हालांकि, विवाद के कारण दोनों का रिश्ता टूट गया और किरण ने उसके शादी के प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। इससे आहत प्रेरणा ने बदला लेने की ठानी और मंगलवार को जब उसकी मां-भाई बाहर गए थे, तब उसने किरण को मिलने के लिए अपने घर बुलाया।

घटना आंखों और हाथ-पैर को बांधा किरण ने पहले नेलमंगला जाने की योजना बनाई थी, लेकिन प्रेरणा के बुलाने पर वह उसके घर पहुंच गया। इस दौरान प्रेरणा ने उसे सरप्राइज देने का वादा किया और विदेशी प्रपोजल के बहाने आंख पर पट्टी और हाथ-पैर को बांधकर कुर्सी पर बैठा दिया। आरोप है कि प्रेरणा ने उसके ऊपर केरोसीन डालकर आग लगा दी और फोन से वीडियो की रिकॉर्डिंग भी की। घर से धुआं उठने पर आसपास के लोगों को इसकी खबर मिली।

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