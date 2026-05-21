पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में अब 'वंदे मातरम' अनिवार्य, प्रार्थना सभा में गाना होगा

आदेश

प्रार्थना सभा में गाना होगा गीत

आदेश के मुताबिक, कक्षाओं के शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी में जारी एक निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "वंदे मातरम" गाया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम' के प्रचलन से पहले, छात्र सुबह की सभा में रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' गाते हैं।