पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में अब 'वंदे मातरम' अनिवार्य, प्रार्थना सभा में गाना होगा
क्या है खबर?
पश्चिम बंगाल की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' का गायन तत्काल प्रभाव से अनिवार्य कर दिया है। मदरसा शिक्षा निदेशक की ओर से 19 मई को जारी एक आदेश में कहा गया है कि यह निर्देश बंगाल में अल्पसंख्यक मामलों और मदरसा शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी "सरकारी मॉडल मदरसों, मान्यता प्राप्त सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-सरकारी मदरसों' पर लागू होगा।
आदेश
प्रार्थना सभा में गाना होगा गीत
आदेश के मुताबिक, कक्षाओं के शुरू होने से पहले प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम का गायन अनिवार्य किया गया है। यह कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जनवरी में जारी एक निर्देश के बाद उठाया गया है, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में "वंदे मातरम" गाया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम' के प्रचलन से पहले, छात्र सुबह की सभा में रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' गाते हैं।
आदेश
ममता सरकार ने राज्य गीत किया था अनिवार्य
पिछली ममता बनर्जी की सरकार ने बंगाल के स्कूलों में सुबह की सभाओं के दौरान राज्य गीत "बंग्लार मति बंग्लार जल" गाना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की सरकार के नवीनतम आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या राष्ट्रगीत के साथ-साथ राज्य गीत भी गाया जाएगा। शिक्षा विभाग के एक अधिकारी का कहना है कि निर्देश में केवल वंदे मातरम का जिक्र है, लेकिन राज्य गीत का कोई उल्लेख नहीं है।
ट्विटर पोस्ट
आदेश की प्रति
West Bengal: Directorate of Madrasah Education has made the singing of “Vande Mataram” mandatory during assembly prayers before classes in all government, aided, and recognised madrasahs across the state with immediate effect pic.twitter.com/6MK8h0D3YR— IANS (@ians_india) May 20, 2026