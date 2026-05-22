पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी बेचने वाले व्यक्ति को बांग्लादेश-पाकिस्तान से धमकी (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी को झालमुड़ी बेचने वाले व्यक्ति को बांग्लादेश-पाकिस्तान से जान से मारने की धमकी

लेखन गजेंद्र 02:56 pm May 22, 202602:56 pm

क्या है खबर?

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झालमुड़ी बेंचकर चर्चा में आए विक्रेता बिक्रम साओ को जान से मारने की धमकी मिल रही है। बिक्रम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगातार फोन और वीडियो कॉल आ रहे हैं, जिसमें उनकी दुकान पर बम विस्फोट करने और मारने की धमकी दी जा रही है। लगातार मिल रही धमकियों से बिक्रम और उनका परिवार बेहद चिंतित और भयभीत हो गया है।