बेल्जियम के प्रधानमंत्री वेवर ने प्रधानमंत्री मोदी से हैदराबाद हाउस में मुलाकात की

बेल्जियम के प्रधानमंत्री वेवर 3 दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे, प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात

लेखन गजेंद्र 01:19 pm Sep 03, 202601:19 pm

क्या है खबर?

बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ड डी वेवर गुरुवार को अपनी 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे हैं। उन्होंने पिछले साल फरवरी में पदभार संभाला है, जिसके बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा है। गुुरुवार को दिल्ली पहुंचने पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद वे सीधे राजघाट पहुंचे, जहां महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेवर का हैदराबाद हाउस में स्वागत किया। यहीं दोनों के बीच मुलाकात हुई।