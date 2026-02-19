बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोपी दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया

बांग्लादेश में 2024 में एक हिंदू पुलिस अधिकारी के हत्या के आरोपी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान छात्र नेता अहमद रजा हसन मेहदी के तौर पर हुई है। वह यूरोपीय देश पुर्तगाल भागने की फिराक में था। हालांकि, हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बाद उसे बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है।

आरोपी पुलिस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया मेहदी दिल्ली स्थित फिनलैंड दूतावास और पुर्तगीज VFS में वीजा के लिए आया था, लेकिन उसे मौके पर आव्रजन अधिकारियों ने रोक लिया। इस दौरान उसने पुलिस अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह 40 मिनट तक हिरासत में रहा और इस दौरान पुलिस उसे जेल में डालना चाहती थी। उसने दावा किया कि वह अपने दूतावास अधिकारियों से बात करना चाहता था, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। मेहदी बांग्लादेश पहुंच गया है।

हत्या क्या है पुलिस अधिकारी की हत्या का मामला? बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में 5 अगस्त को भीड़ ने बनियाचांग पुलिस स्टेशन में उपनिरीक्षक संतोष चौधरी की हत्या कर दी थी। बाद में उनके शव को एक पेड़ से लटका दिया गया था। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी। उस समय मेहदी ने चौधरी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यह वही दिन था, जब हसीना भारत भाग गई थीं और बांग्लादेश में अराजकता का माहौल छा गया।

ट्विटर पोस्ट भारत से बांग्लादेश भेजे गए मेहदी 🚨 Mahdi Hasan, ki-ller of Hindu police officer Santosh Saha returned to Bangladesh after being deported from India. Interestingly, although in New Delhi he was seen with his "wife", he returned to Dhaka alone. What happened to the "wife". Was she just a paper wife of a… pic.twitter.com/xJiOIyvk9R — Salah Uddin Shoaib Choudhury (@salah_shoaib) February 18, 2026

