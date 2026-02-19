LOADING...
बांग्लादेश में हिंदू पुलिस अधिकारी की हत्या का आरोपी दिल्ली हवाई अड्डे पर पकड़ा गया

लेखन गजेंद्र
Feb 19, 2026
09:10 am
बांग्लादेश में 2024 में एक हिंदू पुलिस अधिकारी के हत्या के आरोपी को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पकड़ा गया है। आरोपी की पहचान छात्र नेता अहमद रजा हसन मेहदी के तौर पर हुई है। वह यूरोपीय देश पुर्तगाल भागने की फिराक में था। हालांकि, हिरासत के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार का आरोप लगाने के बाद उसे बांग्लादेश वापस भेज दिया गया है।

मेहदी दिल्ली स्थित फिनलैंड दूतावास और पुर्तगीज VFS में वीजा के लिए आया था, लेकिन उसे मौके पर आव्रजन अधिकारियों ने रोक लिया। इस दौरान उसने पुलिस अधिकारियों पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उसने कहा कि वह 40 मिनट तक हिरासत में रहा और इस दौरान पुलिस उसे जेल में डालना चाहती थी। उसने दावा किया कि वह अपने दूतावास अधिकारियों से बात करना चाहता था, लेकिन किसी ने सहयोग नहीं किया। मेहदी बांग्लादेश पहुंच गया है।

बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए आंदोलन में 5 अगस्त को भीड़ ने बनियाचांग पुलिस स्टेशन में उपनिरीक्षक संतोष चौधरी की हत्या कर दी थी। बाद में उनके शव को एक पेड़ से लटका दिया गया था। इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आई थी। उस समय मेहदी ने चौधरी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यह वही दिन था, जब हसीना भारत भाग गई थीं और बांग्लादेश में अराजकता का माहौल छा गया।

मेहदी यूरोपीय देश पुर्तगाल जाने की योजना बना रहा है। उसने वीजा आवेदन किया है और उसी संबंध में भारत आया था। बांग्लादेश में जुलाई-अगस्त हिंसा और पुलिस अधिकारी की हत्या के संबंध में जांच चल रही है, जिसमें मेहदी भी आरोपी है। अभी तक मामले की जांच में निष्क्रियता के चलते आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मेहदी बांग्लादेश से यूरोप भागकर कानूनी कार्रवाई से बचना चाहता है।

