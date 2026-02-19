बांग्लादेश ने स्पाइसजेट को अपने हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोका, बकाया राशि बना कारण

एयरलाइन के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि ये उद्योग से जुड़े सामान्य मुद्दे हैं और हम इनका शीघ्र समाधान निकालने के लिए रचनात्मक रूप से काम कर रहे हैं। प्रवक्ता ने आगे कहा कि हमारी उड़ान सेवाएं अप्रभावित हैं और हम नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी निर्धारित सेवाएं जारी रखे हुए हैं। स्पाइसजेट पर कितना बकाया है, इसकी जानकारी नहीं मिली है। बांग्लादेश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAB) ने भी कोई जवाब नहीं दिया है।

असर

उड़ानों पर दिख रहा असर

बांग्लादेश हवाई क्षेत्र बंद होने से कोलकाता से गुवाहाटी और इम्फाल जाने वाली कई उड़ानों पर असर पड़ रहा है। गुरुवार को फ्लाइटरडार24 ने बताया कि पूर्वोत्तर की तरफ जाने वाली स्पाइसजेट की उड़ानें बांग्लादेश के हवाई क्षेत्र का उपयोग नहीं कर रही हैं और गंतव्यों तक पहुंचने के लिए लंबे मार्ग अपना रही हैं। पिछले सप्ताह, स्पाइसजेट ने लागत और एकमुश्त खर्चों के कारण दिसंबर 2025 को समाप्त 3 महीनों में 269.27 करोड़ रुपये का का घाटा दर्ज किया।