आजम खान को हुई 2 साल की सजा, कलेक्टर को लेकर दिया था विवादित बयान

भाषण

आजम ने कहा था- कलेक्टर से जूते साफ कराऊंगा

प्रचार के दौरान का आजम का एक वीडिया सामने आया था। इसमें वे कह रहे थे, "सब डटे रहो, कलेक्टर-फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखें हैं मायावती के कई फोटो कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है। अल्लाह ने चाहा तो उन्हीं के जूते इनसे साफ कराऊंगा।" तब आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के कलेक्टर थे। उनके निर्देश पर आजम के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।