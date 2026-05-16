आजम खान को हुई 2 साल की सजा, कलेक्टर को लेकर दिया था विवादित बयान
क्या है खबर?
समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान को हेट स्पीट मामले में 2 साल की सजा हुई है। आजम पहले से ही रामपुर जेल में बंद हैं। रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने आजम को दोषी पाते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है, जब आजम रामपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। प्रचार के दौरान उन्होंने कलेक्टर को लेकर विवादित बयान दिया था।
भाषण
आजम ने कहा था- कलेक्टर से जूते साफ कराऊंगा
प्रचार के दौरान का आजम का एक वीडिया सामने आया था। इसमें वे कह रहे थे, "सब डटे रहो, कलेक्टर-फलेक्टर से मत डरियो, ये तनखैया हैं, हम इनसे नहीं डरते। देखें हैं मायावती के कई फोटो कैसे बड़े-बड़े अफसर रुमाल निकालकर जूते साफ करते रहे हैं। उन्हीं से गठबंधन है। अल्लाह ने चाहा तो उन्हीं के जूते इनसे साफ कराऊंगा।" तब आंजनेय कुमार सिंह रामपुर के कलेक्टर थे। उनके निर्देश पर आजम के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी।
FIR
पहले से ही जेल में हैं आजम खान
आजम के बयान के खिलाफ उड़नदस्ता प्रभारी घनश्याम त्रिपाठी ने भोट थाने में FIR दर्ज कराई थी। पुलिस ने IT अधिनियम की धारा 153A और 153B के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस ने बयानों और जांच के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई पूरी होने के बाद आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है। आजम पहले से ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। ऐसे में उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं।