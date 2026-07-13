अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट ने निकाली CEO की भर्ती, ये मांगी योग्यता

ट्रस्ट ने एक्स पर भर्ती सूचना देते हुए लिखा, 'ट्रस्ट श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद के लिए योग्य जनों से आवेदन आमंत्रित करता है आवेदन की अंतिम तिथि शनिवार 18 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे तक है।'

इसमें आगे बताया गया है कि सेवा अनुबंध की अवधि 3 वर्ष के लिए होगी, जो संतोषप्रद प्रदर्शन के आधार पर बढ़ाई जा सकती है।

वेतन और सुविधाओं को साक्षात्कार के दौरान परस्पर बातचीत के बाद तय किया जाएगा।