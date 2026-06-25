अयोध्या के राम मंदिर को दहलाने की साजिश नाकाम

अयोध्या के राम मंदिर को दहलाने की साजिश नाकाम, सहारनपुर का युवक कर्नाटक में गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 02:40 pm Jun 25, 202602:40 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर से चंदा चोरी के बीच बड़ी घटना सामने आई है। यहां संदिग्ध आतंकी साजिश को नाकाम किया गया है। केंद्र और राज्य की सुरक्षा एजेंसियों ने बुधवार शाम को कर्नाटक के दावणगेरे जिले से एक युवक को हिरासत में लिया है, जिसकी पहचान 22 वर्षीय मोहम्मद सुहैल के रूप में हुई है। आरोपी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के गंगोह का रहने वाला है और कर्नाटक की एक फैक्ट्री में पेंटर था।