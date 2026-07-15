राम मंदिर ट्रस्ट में हो सकती है चंपत राय की वापसी

राम मंदिर ट्रस्ट में हो सकती है चंपत राय की वापसी, उनके समर्थन में पूरा ट्रस्ट

लेखन गजेंद्र 03:40 pm Jul 15, 202603:40 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इस्तीफा देने वाले श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय एक बार फिर से मंदिर का कामकाज संभाल सकते हैं। यह दावा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी और ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य महंत कमलनयन दास ने किया है। उनका कहना है कि ट्रस्ट की अगली बैठक 22 जुलाई को मणिराम दास छावनी होगी, जिसमें उनकी वापसी का मुद्दा उठाया जा सकता है।