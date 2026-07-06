राम मंदिर ट्रस्ट में अब चंपत राय महासचिव नहीं रहे

राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकारा, अब VHP के बजरंग बागड़ा होंगे महासचिव

लेखन गजेंद्र 03:59 pm Jul 06, 202603:59 pm

क्या है खबर?

अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह अब बजरंग बागड़ा को नया महासचिव बनाया गया है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उसे सोमवार को स्वीकारा गया है।