राम मंदिर ट्रस्ट ने चंपत राय का इस्तीफा स्वीकारा, अब VHP के बजरंग बागड़ा होंगे महासचिव
क्या है खबर?
अयोध्या में राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद सोमवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बैठक कर बड़ा फैसला लिया है। ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। उनकी जगह अब बजरंग बागड़ा को नया महासचिव बनाया गया है। चंदा चोरी का मामला सामने आने के बाद राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि, उसे सोमवार को स्वीकारा गया है।
इस्तीफा
कौन है बजरंग बागड़ा?
बजरंग बागड़ा राजस्थान के सीकर के निवासी हैं और पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। बागड़ा अभी विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री हैं और भारत सरकार के खान मंत्रालय के अधीन आने वाले नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (NALCO) के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक (CMD) रह चुके हैं। बाद में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और VHP में सक्रिय हो गए। उनको फरवरी 2024 में अयोध्या में VHP की बैठक में अंतरराष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया था।