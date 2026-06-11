आयोध्या के राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर शंकराचार्य और महंत कमलनयन दास का बयान

राम मंदिर कथित चंदा चोरी मामले पर शंकराचार्य और महंत कमलनयन दास ने क्या कहा?

लेखन गजेंद्र 05:50 pm Jun 11, 202605:50 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के कथित चंदे की चोरी के विवाद पर धर्म गुरुओं के बयान आने लगे हैं। गुरुवार को जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने बयान दिया है। शंकराचार्य ने कहा कि अयोध्या में शिला पूजन से चोरी हो रही है और कमल नयन दास ने कहा कि जांच करने वाले खुद बेईमान है।