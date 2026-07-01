राम मंदिर चंदा चोरी मामले में और हो सकती है गिरफ्तारी

राम मंदिर चंदा चोरी मामले में और हो सकती है गिरफ्तारी, वाराणसी की सुरक्षा कंपनी घिरी

लेखन गजेंद्र 10:15 am Jul 01, 202610:15 am

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला एक बड़े संगठित अपराध की ओर इशारा कर रहा है, जिसमें और अधिक गिरफ्तारियां होने की संभावना है। न्यूज18 के मुताबिक, जांचकर्ताओं ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से इस्तीफा देने वाले महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा से पूछताछ की है। उन्होंने गिरफ्तार 8 लोगों की भूमिकाओं, जिम्मेदारियों, नियुक्ति, मंदिर की दान संग्रह प्रणाली के कामकाज और चंदे के प्रबंधन के तरीके के बारे में पूछा है।