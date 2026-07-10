अयोध्या के राम मंदिर से 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया

अयोध्या के राम मंदिर से 23 कर्मचारियों ने सामूहिक इस्तीफा दिया, सामने आया ये कारण

लेखन गजेंद्र 03:02 pm Jul 10, 202603:02 pm

क्या है खबर?

अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी मामले की जांच के बीच करीब ठेके पर काम करने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। कर्मचारियों ने इसके पीछे काम में बढ़ोतरी होने और वेतन कम होना बताया है। हालांकि, बताया जा रहा है कि कर्मचारी सख्ती बढ़ने से भी परेशान हैं। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने चंदा चोरी के बाद प्रबंधन और गिनती में शामिल कर्मचारियों के लिए कड़ी सुरक्षा और प्रशासनिक उपाय लागू किए हैं।