आयोध्या: राम मंदिर में कश्मीरी व्यक्ति ने किया नमाज पढ़ने का प्रयास, पुलिस ने गिरफ्तार किया

प्रकरण क्या है नमाज पढ़ने का पूरा मामला? मंदिर अधिकारियों के अनुसार, शेख शुक्रवार को उच्च सुरक्षा वाले मंदिर परिसर में दाखिल हुआ और मंदिर के दर्शन करने के बाद कथित तौर पर दक्षिणी परकोटे क्षेत्र में स्थित सीता रसोई क्षेत्र के पास बैठ गया। इस दौरान वह नमाज पढ़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं की उस पर नजर पड़ गई। अधिकारियों ने बताया कि श्रद्धालुओं की सूचना पर सुरक्षाकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर उसे नमाज पढ़ने से रोक दिया।

नारे नमाज पढ़ने से रोकने पर शेख ने लगाए नारे पुलिस ने बताया कि शेख ने नमाज पढ़ने से रोकने के बाद संप्रदाय विशेष के नारे लगाना शुरू कर दिया। इससे माहौल बिगड़ने लग गया। ऐसे में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जांच और खुफिया एजेंसियां ​​उस व्यक्ति से पूछताछ कर रही हैं ताकि उसके इरादे का पता लगाया जा सके और यह निर्धारित किया जा सके कि वह कड़ी सुरक्षा वाले मंदिर परिसर के संवेदनशील क्षेत्रों तक कैसे पहुंच पाया।

पूछताछ आरोपी के अयोध्या आने का कारण पता कर रही पुलिस पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर उसके अयोध्या आने के कारण और मंदिर में पहुंचने में उसकी मदद करने वालों के संबंध में जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस को उसके पास से काजू और किशमिश जैसी वस्तुएं मिलीं। उसने खुद के अजमेर जाने की बात कही है। इधर, सूत्रों ने बताया कि मंदिर में अन्य लोगों ने भी नमाज पढ़ने का प्रयास किया था। पुलिस अब उनकी की भी जानकारी जुटाने में लगी है।

