अयोध्या में 5 महिलाएं सरयू नदी में डूबीं, 3 शव बरामद
क्या है खबर?
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंगलवार को 5 महिलाएं सरयू नदी में डूब गईं। मृतकों में 3 किशोरियां और 2 महिलाएं शामिल हैं। अभी 3 लोगों के शव मिले हैं। हादसा रौनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव दल की मदद से 3 लोगों को बाहर निकाला था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी 2 लोगों को ढूंढने का अभियान चल रहा है।
हादसा
एक ही परिवार के बताए जा रहे मृतक
पुलिस ने बताया कि सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। अभी तक सजरुल (45), साहिन बानो (38) और मरियम (18) का शव बरामद कर लिया गया है। उनके साथ नदी में गईं नरगिस (18) और महक बानो (18) लापता हैं। उनके शव ढूंढने के लिए पुलिस, गोताखोरों और स्थानीय लोग अभियान चला रहे हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। तीनों के शवों को अस्पताल भेजा गया है।
जांच
नदी में नहाने नहीं देखने गईं थी महिलाएं
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से बताया गया है कि सभी महिलाएं नदी में नहाने नहीं बल्कि उसे देखने गए थे। अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे नदी में गिर गए। जिस जगह वे गिरे थे, वहां पानी काफी गहरा था और बहाव होने की वजह से वे आगे तक चले गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बचाने का प्रयास किया, लेकिन बहाव तेज होने की वजह से सफलता नहीं मिली।
ट्विटर पोस्ट
अयोध्या में 5 महिलाएं डूबीं
अयोध्या ! बहुत बड़ी दुर्घटना घटित हुई है।😭🥺🙏— अज्ञातबंधु ⚜️ (@Agayatbandhu711) June 30, 2026
सनाहा घाट (सोहावल ) पर सरयू नदी में 5 महिलाएं और बच्चे डूब जाने की ख़बर बहुत ही दुःखद है।
जिनमें से 3 के शव मिले हैं 2 अभी भी लापता हैं।🥺🙏
गोताखोर के आने में देरी देखकर कुछ ग्रामीण तैराकों ने प्रयास किया शव को खोजने में।
अभी कुछ… pic.twitter.com/Pbkt7qBL6Y