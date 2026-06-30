अयोध्या में 5 महिलाएं सरयू नदी में डूबीं (प्रतीकात्मक तस्वीर)

अयोध्या में 5 महिलाएं सरयू नदी में डूबीं, 3 शव बरामद

लेखन गजेंद्र 06:01 pm Jun 30, 202606:01 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मंगलवार को 5 महिलाएं सरयू नदी में डूब गईं। मृतकों में 3 किशोरियां और 2 महिलाएं शामिल हैं। अभी 3 लोगों के शव मिले हैं। हादसा रौनाही थाना क्षेत्र के सनाहा गांव में हुई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बचाव दल की मदद से 3 लोगों को बाहर निकाला था, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी 2 लोगों को ढूंढने का अभियान चल रहा है।