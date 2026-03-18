हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी राहत, अब विमानों में 60 प्रतिशत सीटें निशुल्क चुन सकेंगे

हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी राहत, अब विमानों में 60 प्रतिशत सीटें निशुल्क चुन सकेंगे

लेखन गजेंद्र 10:11 am Mar 18, 202610:11 am

क्या है खबर?

केंद्र सरकार ने हवाई यात्रा करने वालों को बड़ी राहत दी है। उसने विमानों में अपनी पसंद की सीट चयन के लिए लगने वाले अतिरिक्त शुल्क को हटा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सभी एयरलाइन संचालकों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि किसी भी उड़ान में कम से कम 60 प्रतिशत सीटें निशुल्क चयन के लिए आवंटित की जाएं। इसके बाद पसंद की सीटों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है।