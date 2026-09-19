मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले पर अंडे-टमाटर फेंकने के प्रयास, हिरासत में लिए गए रवनीत बिट्टू
क्या है खबर?
पंजाब की राजनीति इस समस उबाल पर है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को शनिवार को लुधियाना में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई तब की गई जब बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले पर कथित तौर पर टमाटर और अंडे फेंकने का प्रयास किया। यह घटना राज्य में जारी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के बीच चल रहे हिंसक राजनीतिक गतिरोध का अगला चरण मानी जा रही है।
प्रकरण
क्या है पूरा मामला?
इंडिया टुडे के अनुसार, मुख्यमंत्री मान लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (PAU) में आयोजित किसान मेले में जा रहे थे।
जैसे ही उनका काफिला PAU के मुख्य दरवाजे पर पहुंचने वाला था, तो बिट्टू और उनके समर्थकों ने अंडे और टमाटर फेंकने का प्रयास किया।
इस दौरान बिट्टू ने शराब की बोतल लहराते हुए कहा कि वह यह बोतल मान को लौटा रहे हैं। वह अपनी शराब का आनंद लें और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से पंजाब को लूटने दें।
कार्रवाई
पुलिस ने बिट्टू को हिरासत में लिया
बिट्टू औन उनके समर्थकों को काफिले के आगे शराब की बोतल, टमाटर और अंडे लहराते देखकर मौके पर मौजूद पुलिस बल सतर्क हो गया और उन्होंने समर्थकों को पीछे धकेल दिया।
इस दौरान पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए बिट्टू को तत्काल हिरासत में ले लिया।
बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने काफिले पर अंडे और टमाटर फेंके जाने से पहले ही स्थिति को संभाल लिया, नहीं तो स्थिति और ज्यादा बिगड़ सकती थी।