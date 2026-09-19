पंजाब में भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को हिरासत में लिया गया है

मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले पर अंडे-टमाटर फेंकने के प्रयास, हिरासत में लिए गए रवनीत बिट्टू

लेखन भारत शर्मा 02:37 pm Sep 19, 202602:37 pm

क्या है खबर?

पंजाब की राजनीति इस समस उबाल पर है। भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को शनिवार को लुधियाना में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। यह कार्रवाई तब की गई जब बिट्टू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के काफिले पर कथित तौर पर टमाटर और अंडे फेंकने का प्रयास किया। यह घटना राज्य में जारी सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) और भाजपा के बीच चल रहे हिंसक राजनीतिक गतिरोध का अगला चरण मानी जा रही है।