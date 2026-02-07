दिल्ली में बाइक सवार की मौत के मामले में सहायक ठेकेदार गिरफ्तार, FIR भी दर्ज

घटना कैसे हुई यह दर्दनाक घटना? पुलिस ने बताया कि मृतक युवक की पहचान कैलाशपुरी निवासी कमल ध्यानी (25) के रूप में हुई है। गुरुवार रात 8 बजे वह रोहिणी स्थित अपने कार्यालय से घर लौट रहा था, तभी जनकपुरी के पास यह हादसा हो गया। उसके परिजनों ने रातभर उसकी तलाश की थी और थानों के चक्कर लगाए। इसके बाद सुबह साढ़े 7 बजे कमल बाइक समेत गड्ढे में पड़ा मिला। बताया जा रहा है कि युवक का शव रात भर गड्ढे में पड़ा था।

अनदेखी सहायक ठेकेदार ने मौके पर पहुंचकर नही की कार्रवाई पुलिस ने बताया कि एक परिवार ने उस रात घटना को देखा था। उन्होंने तत्काल घटनास्थल पर मौजूद एक सुरक्षा गार्ड और खाई के पास एक तंबू में रहने वाले सहायक ठेकेदार प्रजापति के कर्मचारी को इसकी सूचना दी। कर्मचारी ने तत्काल प्रजापति को इसकी जानकारी दे दी। पुलिस ने बताया कि प्रजापति रात 12:22 बजे घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचा था। उसने बाइक और कमल को गड्ढे पर पड़ा देखकर भी कोई कार्रवाई नहीं की।

पूछताछ पुलिस ठेकेदार से कर रही पूछताछ पुलिस ने बताया कि सहायक ठेकेदार प्रजापति से पूछताछ की जा रही है। इसी तरह यह भी पता लगाया जा रहा है कि उसने मौके पर पहुंचने के बाद भी युवक को बचाने के संबंध में कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। पुलिस ने बताया कि FIR में DJB के संबंधित अधिकारियों का भी नाम शामिल किया गया है। उन पर सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी करने और घटनास्थल पर उचित बैरिकेडिंग और प्रकाश व्यवस्था नहीं करने के आरोप हैं।

