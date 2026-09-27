असम: होमस्टे में मृत मिली महिला, परिवार ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप
क्या है खबर?
गुवाहाटी के बाहरी इलाके गराल में एक होमस्टे में 22 वर्षीय महिला का शव मिला है, जिसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। NDTV के अनुसार, पीड़िता के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ रात का खाना खाने निकली थी। उसने रात 10 बजे अपनी मां को सूचित किया कि देर होने के कारण वह सहेली के साथ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रुकेगी।
खुलासा
शरीर पर मिले चोट के निशान
पिता ने कहा कि उनकी बेटी ने रात करीब 2 बजे अपनी मां को फोन किया और कहा कि उसे बुरी तरह पीटा गया है और आरोपी उसे जान से मार देंगे।
उन्होंने आरोप लगाया, "मेरी बेटी को मारने से पहले, उन्होंने उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया।"
उन्होंने यह भी दावा किया कि उसे रस्सियों से बांधा गया था और उसके शरीर पर ऐसे निशान थे जो हत्या से पहले प्रताड़ना की ओर इशारा करते हैं।
कार्रवाई
पुलिस ने प्रेमी को किया गिरफ्तार, हत्या का संदेह
पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता के 26 वर्षीय प्रेमी आसिफ अली को गिरफ्तार कर लिया है। उसने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि महिला ने आत्महत्या की है।
हालांकि, गुवाहाटी पश्चिम के पुलिस उपायुक्त (DCP) बोलिन देओरी ने कहा कि वे उसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं और उन्हें हत्या का संदेह है।
देओरी ने आगे कहा, "हमें शरीर पर या फर्श पर खून नहीं मिला है, लेकिन मामले की जांच जारी है।"
पूछताछ
पुलिस कर रही होमस्टे के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ
पुलिस अब इस दुखद घटना की जांच के तहत होमस्टे के मालिक और कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है।
उसकी आखिरी कॉल से संबंधित जानकारी स्थानीय अधिकारियों के साथ साझा की गई थी, जिन्हें एक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा तब अलर्ट किया गया जब पीड़िता को बेहोशी की हालत में वहां लाया गया था।
बाद में उसे गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (GMCH) में मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई।