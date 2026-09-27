असम के होमस्टे में महिला के मृत मिलने के बाद जांच में जुटी पुलिस

असम: होमस्टे में मृत मिली महिला, परिवार ने लगाया सामूहिक दुष्कर्म और हत्या का आरोप

लेखन भारत शर्मा 06:31 pm Sep 27, 202606:31 pm

क्या है खबर?

गुवाहाटी के बाहरी इलाके गराल में एक होमस्टे में 22 वर्षीय महिला का शव मिला है, जिसके परिवार ने आरोप लगाया है कि उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। NDTV के अनुसार, पीड़िता के पिता ने दावा किया कि उनकी बेटी शुक्रवार शाम दोस्तों के साथ रात का खाना खाने निकली थी। उसने रात 10 बजे अपनी मां को सूचित किया कि देर होने के कारण वह सहेली के साथ यूनिवर्सिटी हॉस्टल में रुकेगी।