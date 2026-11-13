असम के काजीरंगा में ट्रक और मिनी बस की आमने-सामने टक्कर, 23 लोगों की मौत
क्या है खबर?
असम में काजीरंगा के रोंगाजन में एक ट्रक और एक मिनी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। मिनी बस बोकाखाट से नागांव की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बस में सवार अधिकतर यात्री छात्र थे। हादसे के बाद कई लोग क्षतिग्रस्त बस के अंदर फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कुछ लोगों को इलाज के लिए कोहोरा मॉडल अस्पताल भेजा है।
हादसा
कैसे हुआ हादसा?
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हादसा नेशनल हाईवे 715 पर कोहोरा रेंज में हाथीकुली टी-एस्टेट के पास रंगाजन में हुआ है।
बताया जा रहा है कि घटना के समय बस बहुत तेज रफ्तार से चल रही थी, जिसने राष्ट्रीय पार्क के पास लगे अवरोधक को तोड़ दिया था।
पुलिस को आशंका है कि हादसा तब हुआ जब मिनी बस के चालक ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टकरा गई।
जांच
मिनी बस के कट चुके हैं कई चालान
घटना की वीडियो सामने आई है, जिसमें मिनी बस के आगे से परखच्चे उड़े दिख रहे हैं। बस में सवार यात्रियों में कई की हालत गंभीर है।
गोलाघाट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्वप्ननील डेका ने बताया कि 23 लोग मारे गए हैं, लेकिन बस में सवार यात्रियों की संख्या की पुष्टि नहीं हुई है।
मिनी बस के 12 चालान हो चुके हैं, जिनकी कुल रकम 38,500 रुपये थी। अभी 4,000 रुपये का एक चालान बाकी है। सभी ओवरस्पीडिंग के हैं।