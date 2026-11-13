असम में कंटेनर ट्रक और मिनी बस की आमने-सामने टक्कर

असम के काजीरंगा में ट्रक और मिनी बस की आमने-सामने टक्कर, 23 लोगों की मौत

लेखन गजेंद्र 05:37 pm Nov 13, 202605:37 pm

क्या है खबर?

असम में काजीरंगा के रोंगाजन में एक ट्रक और एक मिनी बस की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हुई है। मिनी बस बोकाखाट से नागांव की ओर जा रही थी, तभी यह हादसा हुआ। बस में सवार अधिकतर यात्री छात्र थे। हादसे के बाद कई लोग क्षतिग्रस्त बस के अंदर फंस गए। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कुछ लोगों को इलाज के लिए कोहोरा मॉडल अस्पताल भेजा है।