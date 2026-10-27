गुवाहाटी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या

गुवाहाटी में एक ही परिवार के 4 लोगों की गोली मारकर हत्या, कारण आया सामने

लेखन गजेंद्र 10:47 am Oct 27, 202610:47 am

क्या है खबर?

असम के गुवाहाटी में सोमवार देर रात हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 4 लोग एक ही परिवार के शामिल हैं। घटना बोरा सर्विस इलाके में होटल बिलास इन की है। बताया जा रहा है कि रात को होटल मालिक और होटल लीज पर लेने वाले व्यक्ति घनकांत गोगोई के बीच झगड़ा हुआ था। विवाद बढ़ने पर गोगोई ने गोली चला दी। पुलिस ने आरोपी को लाइसेंसी .32 बोर की पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है।